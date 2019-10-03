taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6929
Euro
6.2587
Altın
1508.59
Borsa
102784.33
Gram Altın
275.896
Bitcoin
46670.92

Volkswagen'in Türkiye'yi seçmesi Bulgarları çıldırttı

Alman devi, Türkiye'ye 1.4 milyar euroluk yatırım yapacağını açıklayınca, Bulgaristan bu yarışın adil olmadığını savundu.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 20:46..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş
Volkswagen'in Türkiye'yi seçmesi Bulgarları çıldırttı

Aylardır süregelen görüşmeler sonrasında Alman devi Volkswagen, Manisa’da fabrika kuracağını açıkladı.

Bu duyuruyla beraber, Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkiye arasında devam eden rekabetin galibi Türkiye oldu.

Eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Türkiye'yle girdikleri Volkswagen yarışının eşit şartlarda yapılmadığını ve Türkiye'nin ayrıcalıklara sahip olduğunu savundu.

"EŞİT BİR MÜCADELE OLMADI"

Bulgar ulusal radyosu BNR'ye demeç veren Plevneliyev, "Bu kesinlikle eşit bir mücadele olmadı. Zira görünene göre Türkiye, kurallara hiç bağlı kalmadı ve ortak pazar kurallarına ilgi göstermedi. Türkiye Gümrük Birliği üyesi, tüm haklara sahip, ancak bununla birlikte hiçbir yükümlülüğü bulunmuyor" dedi.

Volkswagen'in Türkiye'yi seçmesi Bulgarları çıldırttı

2-3 YIL İÇİNDE BAŞKA BİR ŞİRKET GELECEK UMUDU

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev de, Volkswagen'in bu yıl Bulgaristan'ı tercih etmediğini ancak 2-3 yıl içinde başka büyük bir firmanın ülkelerine yatırım yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

245
Nur Fettahoğlu tuvaletten fotoğraf paylaştı

Nur Fettahoğlu tuvaletten fotoğraf paylaştı

185
Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

378
Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

343
Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

96
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

917
Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

297
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir