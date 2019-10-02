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Volkwagen resmen Manisa'yı açıkladı

Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv AŞ'yi kurdu.

AA | 02.10.2019 - 12:33..
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Volkwagen resmen Manisa'yı açıkladı

Türkiye'de veya Bulgaristan'da fabrika kuracağını açıklayan Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa'da şirket kurdu.

943.5 MİLYON TL SERMAYELİ

Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanı, bugünkü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldı.

Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurdu.

MERKEZ KEÇİLİKÖY OSB

Şirketin merkezi "Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

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