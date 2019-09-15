Volkwagen'in Türkiye'ye yatırımı Bakan Pekcan'a soruldu

Türkiye ile Almanya arasında gelişen ilişkiler kapsamında Volkswagen Türkiye'ye ilk fabrikasını kurma kararı aldı.

Şirketin yetkilileri tarafından Türkiye'ye fabrikanın kurulacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Almanya'dan aldığı bilgileri paylaştı.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Bakan Pekcan, "Bazı tüyoları da Alman Ticaret Bakanlığı'ndan alıyoruz. Türkiye lehinde karar verildi diyorlar bize." dedi.

Ruhsar Pekcan, şunları söyledi: "Durum, Sayın Mustafa Varank'ın görev alanına giriyor ve kendileri çok yakınen olayı takip ediyorlar ama biz de Ticaret Bakanlığı olarak, çok heyecanlıyız.

Bazı tüyoları da Alman Ticaret Bakanlığı'ndan alıyoruz. Türkiye lehinde karar verildi diyorlar bize. Bize verilen bilgiler bu yönde.

FABRİKANIN YERİ BELLİ

Fabrikanın kurulacağı yer de belli. Çok detaya girmeyelim Sayın Bakan'ın görev alanı."