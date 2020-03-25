Volvo, Tesla'ya rakip olacak otomobilin üretimine Çin'de başladı

Volvo'nun sahip olduğu Polestar, Çin'deki bir tesiste elektrikli otomobil Polestar 2'nin üretimine başladığını duyurarak, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren otomobil sektörüne umut ışığı oldu.

Polestar, Çin'deki koronavirüs salgınına rağmen zorlukların üstesinden gelmeyi başardı ve Şangay'ın güneyinde yer alan bir kıyı kenti olan Luqiao'da üretime başladı.

Şirket CEO'su Thomas Ingenlath, büyük çabaların sonucunda üretime başladıklarını ve bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

TESLA MODEL 3'E RAKİP OLACAK

Tesla'nın ekonomik elektrikli otomobili Model 3'ün en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Polestar 2, önümüzdeki yaz aylarında Norveç, İsveç, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülke pazarlarına giriş yapacak.

Otomobilin fiyatının ise yine yaz aylarında belli olması bekleniyor.