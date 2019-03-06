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Volvo'dan araçlara hız sınırı

Volvo, gelecek yıldan itibaren üreteceği bütün otomobillerde hız sınırını trafikteki yaralanma ve ölümleri azaltmak için “180” kilometre ile sınırlayacak.

AA | 06.03.2019 - 13:10..
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İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, gelecek yıldan itibaren bütün otomobillerde hız sınırını trafikteki yaralanma ve ölümleri azaltmak için “saatte 180 kilometre” ile sınırlayacağını bildirdi.

Volvo'dan araçlara hız sınırı

AMAÇ TRAFİKTE YARALANMA VE ÖLÜMLERİ AZALTMAK

Şirketten yapılan açıklamada, 2021 model otomobiller de "saatte maksimum 180 kilometre" hız sınırı uygulamasına geçilecek. Şirketin 2020 Vizyon’u çerçevesinde alınan kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak. Bunun için hız kontrol ve sanal çevreleme teknolojisini kullanacak olan şirket, aynı zamanda hastane ve okul bölgesinde otomatik olarak hız kısıtlaması üzerinde de çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo’nun üst yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, otomobil üreticilerinin, hız yapma ve sarhoş olarak otomobil kullanma gibi sorumsuz hareketlerle başa çıkmak için teknoloji kullanma hakkı veya sorumlulukları olup olmadığı hakkında bir tartışma başlamak istediklerini belirtti.

Volvo'dan araçlara hız sınırı

"ÖNCÜ OLMALIYIZ"

Samuelsson, “Bu konuda kesin bir cevabımız yok, ancak öncü olmamız gerektiğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı. Çinli otomotiv devi Zhejiang Geely Holding, Volvo Car Group'u 2010’de 1,8 milyar dolara ABD merkezli otomobil üreticisi Ford’dan satın almıştı.

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