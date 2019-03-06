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Volvo'nun sürücüsüz otobüsleri Singapur'da test edilecek

Volvo, büyük sürücüsüz otobüslerini Singapur'da test edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 13:17..
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Volvo, Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, tam boyutlu yolcu otobüslerini şehirde test edeceğini açıkladı. Nüfusun oldukça yoğun olduğu Singapur'da, bu sürücüsüz otobüsler sayesinde toplu taşıma araçlarının daha fazla kullanılması bekleniyor.

singapur

SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜSLER TEST EDİLECEK

Yetkililer yaptığı açıklamada, üniversite kampüsünde başlayacak olan sürücüsüz otobüs testlerinin, daha sonra gerekli onayların ardından sokaklarda devam edeceğini bildirdiler. Sürücüsüz otobüsler, yaklaşık 1 yıl içinde kamuya açık alanlarda test aşamalarından geçecek.

Volvo'dan yapılan açıklamaya göre bu sürücüsüz otobüsler, 12 metre uzunluğa ve 80 yolcu taşıma kapasitesine sahip, dünyanın tam boyutlu ilk sürücüsüz otobüsleri konumunda.

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2022'DEN İTİBAREN YOLLARDA OLACAK

Yeni yayınlanan bir rapora göre, dünya üzerinde sürücüsüz araçlara en hazır ülkeler listesinde Singapur ikinci sırada yer alıyor. Volvo, 2022 yılından itibaren sürücüsüz yolcu otobüslerini üç farklı şehirde halkın kullanımına açacak.

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