Vosvoslar, otizm farkındalığı için şehir turu attı

Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bursa Otizm Derneği ile Vos Garage 16 grubu bir araya geldi. Vosvos sahipleri, bir günlerini otizmli çocuklara ayırdı.

Beşevler Meydanı’nda toplanan Vosvos tutkunları ile otizmli çocuklar ve aileleri, burada bir süre birlikte vakit geçirdi. Daha sonra araçlara binen otizmli çocuklar ve aileleri, konvoy eşiliğinde şehir turu atarak otizm farkındalığına dikkat çekti.

"ETKİNLİĞİ GELENEKSEL HALA GETİRMEK İSİYORUZ"

Kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerinde ellerinden geldiğince yer almaya çalıştıklarını belirten Vos Garage 16 Kulüp Yöneticisi Gürol Kuzman, "Bursa Otizm Derneği ile beraber geçen sene başlatmış olduğumuz bu kampanyayı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bugün Beşevler'den başlayıp Heykel'e kadar gideceğiz. Daha sonra tekrardan bu alanda buluşacağız. Burada ikramlarımız ve etkinliğimiz devam edecek" dedi.





































