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Vosvosseverler Ordu'da toplandı

Ordu'da başlayan "15. Vosvos Şenliği", renkli görüntülere sahne oldu.

AA | 02.07.2019 - 14:09..
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Vosvosseverler Ordu'da toplandı

Samsun ve Giresun başta olmak üzere farklı illerden araçlarıyla gelen 200'e yakın "vosvos" tutkunu, şenliğin ilk gününde Ünye Çınarsuyu Kamp Alanı'nda buluştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'a kadar sürecek şenliğin kentin tanıtımına önemli katkı sunacağını ifade etti.

UZUN SÜREDİR YAPILAN BİR ŞENLİK

Güler, Ordu'da yürütülen turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını temenni ederek, şenliğe katılan herkese teşekkür etti. Şenliği organize eden Şükrü Odabaşı ise, "Uzun süredir bu şenliği başarıyla yapıyoruz. Bugün Ünye'deki etkinliğimize İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, Tokat ve birçok şehirlerimizden arkadaşlarımız geldi." diye konuştu.

Vosvosseverler Ordu'da toplandı

HER İMKAN SEFERBER EDİLDİ

Öte yandan şenliğe katılan Dilanur Boztepe, Ordu'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ordu ve yaylalarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Öncelikle bizlere bu fırsatı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederiz. Türkiye'nin birçok ilinde kamp yapma şansı elde ettik, ancak denizi, doğası ve turizm noktaları ile Ordu'nun kendine has güzellikleri var. Büyükşehir Belediyesi bizler için her imkanı seferber etmiş durumda. Geçmiş yıllara oranla bu sene yapacağımız festivalimizin daha güzel olacağını düşünüyoruz." dedi.

Vosvosseverler Ordu'da toplandı

'VOSVOSSEVERLER' BİR ARADA

Şenlik kapsamında "vosvosseverler", Karadeniz Sahil Yolu'nda konvoy oluşturarak Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'na gidecek.

Daha sonra 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na çıkacak vosvos tutkunları, Çelikkıran Obası'nda kamp kuracak.

Vosvosseverler Ordu'da toplandı

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