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Vücuduna kene yapışan çoban kurtarılamadı

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören 76 yaşındaki çoban, yaşamını yitirdi.

DHA | 28.05.2019 - 09:00..
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Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Turan Gürler, 5 gün önce vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı.

KENE YAPIŞTIĞINI SÖYLEMEDİ

Ertesi gün rahatsızlanan Gürler, Zara Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Vücuduna kene yapıştığını söylemeyen Gürler’e serum takılarak, evine gönderildi. Ertesi gün araziye giden ve sağlık durumu kötüleşen Gürler’i, köylüler baygın halde buldu.

TALİHSİZ ÇOBAN KURTARILAMADI

Önce Zara Devlet Hastanesi’ne götürülen Gürler, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Gürler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından hayatını kaybetti.

Talihsiz çoban köyünde toprağa verildi.

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