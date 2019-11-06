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Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

Malatya'da, yolcu otobüsünde bir şüphelinin vücuduna sarılı halde gizlenmiş 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

AA | 06.11.2019 - 09:06..
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüpheli ve grupların yakalanmasına yönelik kentte çalışma yaptı.

Malatya-Elazığ kara yolunda uygulama gerçekleştiren ekipler, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, H.Ş.'nin durumundan şüphelendi. Ekiplerce yapılan üst aramasında, zanlının vücuduna sarılı halde gizlenmiş paketler halinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

"SOĞUKLAR BAŞLADI"

Öte yandan operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı.

Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

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