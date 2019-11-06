Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu

1 Trump'ın azil sürecinde gelişme Amerikalı diplomat; ABD'nin Ukrayna'ya yapması planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımın, Trump'ın talep ettiği yolsuzluk soruşturmasına bağlı gibi göründüğünü söyledi.

2 Antalya'da büyüleyen sonbahar renkleri Kaş'ta yaz mevsimi kendisini sonbahara bırakırken ortaya çıkan renk cümbüşü görenleri kendisine hayran bırakıyor.

3 Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü Denizli’de köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkasından gelen diğer otomobilleri çarpması ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

4 Beşizleri olan ailenin mutluluğu Ağrı'da, Fatih ve Hatice Yılmaz çifti, beşizleri ve beşizlerin büyüğü kızları Ecrin Duru ile geçim güçlüğüne rağmen mutlu bir yaşam sürdürüyor.

5 Real Madrid-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

6 Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği öğrenildi.