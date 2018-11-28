Vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

Edirne 1953'ten bu yana en yoğun yağışı aldı

Edirne 1953'ten bu yana en yoğun yağışı aldı

Nuh Bektaş ve Çağdaş Yüksel’in kaleme aldığı, İpek Yolu Günlüğü, STEM yaklaşımlı sorularla öğrencilere bilimsel bakış açısı ve araştırma becerisi kazandırmayı amaçlıyor…

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini binlerce martı istila etti. Balık avlamak için dalgaların sahile vurduğu bölgeye gelen martılar, sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Eskişehir'de yaptırılan Dede Korkut Parkı'nın, Dede Korkut Mirası'nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabulü oy birliği ile alındı.

Eğitim Reformu Girişimi'nin Eğitim İzleme Raporu 2017-2018'e göre, erkeklerin yüzde 31’i, kadınların ise yüzde 34’ü okulu bırakıyor. 400 bine yakın öğrenci açıköğretimden eğitim hayatını sürdürüyor.

332 bin 956 çocuk eğitime açıköğretimden devam ediyor

Medya'da "Cicişler" olarak tanınan Esra Ceyda kardeşler narkotik ekipleri tarafından gözaltına alını

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.