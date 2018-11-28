Vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
2 KİŞİ ÜZERİNDE ARAMA YAPILDI
Polis, çalışma kapsamında Elazığ- Bingöl Yolu uygulama noktasında şüpheli görülen bir aracı durduruldu. Araçta ve içinde bulunan 2 kişi üzerinde detaylı arama yapıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Yapılan aramalar sonucunda şahıslardan birinin vücuduna sarılı vaziyette 490 gram toz esrar ele geçirildi. Polis, 2 şahsı da gözaltına aldı.