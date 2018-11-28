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Vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alınırken, birinin vücuduna sarılı şekilde 490 gram toz esrar ele geçirildi.

İHA | 28.11.2018 - 15:49..
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İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

2 KİŞİ ÜZERİNDE ARAMA YAPILDI

Polis, çalışma kapsamında Elazığ- Bingöl Yolu uygulama noktasında şüpheli görülen bir aracı durduruldu. Araçta ve içinde bulunan 2 kişi üzerinde detaylı arama yapıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan aramalar sonucunda şahıslardan birinin vücuduna sarılı vaziyette 490 gram toz esrar ele geçirildi. Polis, 2 şahsı da gözaltına aldı.

Vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

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