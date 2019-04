Vücuduna uygun yaşa: Rutinini Değiştir Hayatın Değişsin

Değişen ve gelişen dünyada, insan bir anda bildiği her şeyi yeniden öğrenmesi gerektiğini fark edebiliyor. Her an ezber bozmaya açık olmak gerek. Zira her geçen gün yapılan araştırmalar önümüze yeni bir bilgi sunuyor. Biz de bedenimiz ve ruhumuz için doğru olanı özümseyerek yaşamımıza dahil etmeye çalışıyoruz. İşte şimdi yeni bir soru ve dolayısıyla bilgi ile karşı karşıyayız!

Günlük programınızı yaparken kronobiyolojinizi hiç hesaba kattınız mı?

(Dr. suhas Kshirsagar - Michelle D. Seaton)

RUTİNİNİ DEĞİŞTİR HAYATIN DEĞİŞSİN

Kilo vermenin, enerjik olmanın, geceleri iyi bir uyku çekmenin çok daha kolay bir yolu var. Vücudunuzun saatlerine karşı gelmek yerine ona uygun bir planlama yaratırsanız, sağlığınız ve hayatınızdaki değişimleri göreceksiniz. Bu bilgilendirme Michelle D. Seaton’a ait ve şöyle devam ediyor:

Gelişen bilimin ortaya çıkardığı bir şey var ki vücudumuz; hücresel boyutta, 24 saatlik aydınlık ve karanlık döngüsüyle bağlantılı. Bu araştırmalara göre ne yediğiniz kadar ne zaman yediğiniz, ne kadar uyuduğunuz kadar ne zaman uykuya daldığınız ve ne kadar egzersiz yaptığınız kadar ne zaman egzersiz yaptığınız da önemli.

Eğer bu kitabı okuyorsanız, bu şikâyetlerin size tanıdık geldiğini tahmin edebiliyorum. Modern zamanların getirdiği 7/24 bağlantılı çalışma hayatları yüzünden çoğumuz, sürekli olarak kendi yarattığımız bir jet lag durumunun içinde yaşıyoruz; vücudumuzun doğal ritmine uyumsuz saatlerde uyuyor, yemek yiyor ve spor yapıyoruz. Size iyi bir haberim var, hastalarıma da söylediğim gibi: Sorun sizde değil, planlamanızda!

