Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran çoban, öldü

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Lucas Lima, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi.

Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım

Şanlıurfa’da kadın, erkek ve çocukların taşlı sopalı kavgası kameralara yansıdı. 6 kişinin yaralandığı kavgada, eline sopayı alan birbirine saldırdı.

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Ertuğrul Günay da Ali Babacan'ın ekibinde

Yeni parti kuracağı artık yüksek sesle konuşulan Ali Babacan'ın ekibinde siyasetin bir eski ismi daha var.