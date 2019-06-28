Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran çoban, öldü

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan 30 yaşındaki Ahmet Sarigene, 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Sarigene, Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TEDAVİNİN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ
Burudaki müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilden Ahmet Sarigene, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ancak Sarigene, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Ailesine teslim edilen Sarigene'nin cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.