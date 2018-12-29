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Vücut geliştirme sporcusu sevgilisi tarafından öldürüldü

İzmir’de vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere imza atan sporcu Pınar Çoban, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü. Çoban’ı öldüren Ferhan Sarıçam da intihar etti.

İHA | 29.12.2018 - 14:30..
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Olay, Buca ilçesi Aydın Hat Boyu Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Uluslararası derecelere imza atan sporcu Pınar Çoban, birlikte yaşadığı Ferhan Sarıçam tarafından öldürüldü.

Vücut geliştirme sporcusu sevgilisi tarafından öldürüldü

AMCASINI ARADI

Ferhan Sarıçam’ın, amcasını telefonla aradığı ve cinayeti itiraf ettiği öne sürülürken, Sarıçam’ın yaşamak istemediğini amcasına söylediği de iddia edildi. Durum, daha sonra da polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin gittiği adreste, Pınar Çoban ve intihar ettiği tespit edilen Sarıçam’ın cesetleri bulundu.

Vücut geliştirme sporcusu sevgilisi tarafından öldürüldü

VÜCUT GELİŞTİRMEDE DERECELERİ VARDI

Yapılan incelemelerin ardından cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu 31 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Çoban, dünyanın önde gelen vücut geliştirme ve fitness şampiyonalarından olan NAC World Championship 2016’da kategorisinde dördüncü, geçen yıl Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen NAC Ms. and Mr. Universe Şampiyonası’nda da ikinci olmuştu.

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