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Vuhan'da 1500 virüsün saklandığını gösteren fotoğraflar

Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü’ne ait bir buzdolabında koronavirüsün de bulunduğu 1500 farklı virüsün muhafaza edildiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

DHA |
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Vuhan'da 1500 virüsün saklandığını gösteren fotoğraflar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Son günlerde tartışmaların odağında olan Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne ait bir buzdolabında koronavirüsün de bulunduğu 1500 farklı virüsün muhafaza edildiğini gösteren fotoğraflar yayınlandı.

2018'DE PAYLAŞILDI

Söz konusu fotoğrafların, 2018 yılında Çin haber ajansı tarafından Twitter üzerinden paylaşıldığı ve daha sonra silindiği belirlendi.

Vuhan'da 1500 virüsün saklandığını gösteren fotoğraflar

"1500 VİRÜS DONDURUCUDA SAKLANIYOR" İDDİASI

Daily Mail'in habere göre, söz konusu fotoğraflarda, insanlara bulaşan yarasa koronavirüsü de dahil olmak üzere yaklaşık 1500 farklı virüsün muhafaza edildiği buzdolaplardan birinin kapısının kırık olduğuna dikkat çekildi.

Vuhan'da 1500 virüsün saklandığını gösteren fotoğraflar

LABORATUVARDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER SİLİNDİ

Öte yandan haberde, ilk olarak devlete ait China Daily gazetesinde 2018 yılında yayınlanan fotoğrafların geçen ay Twitter’da yayınlanmasının ardından daha sonra silindiği ifade edildi.

Ayrıca, fotoğraflar silinmeden önce bir sosyal medya kullanıcısı,"Mutfağımdaki buzdolabımda daha iyi mühürler gördüm." yorumunu yaptı.

Vuhan'da 1500 virüsün saklandığını gösteren fotoğraflar

"KORONAVİRÜS, VUHAN'DAKİ LABORATUVARDA ÜRETİLDİ" İDDİASI

Öte yandan, ABD basınında çıkan haberlerde koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği öne sürüldü.

Fox News'in haberine göre; Amerikalı yetkililerin, virüsün hayvan pazarından yayılmadığı, ancak ölümcül hastalık üzerinde deney yapılan bir laboratuvardan sızma olasılığını araştırdığı bildirildi.

TRUMP: KAPSAMLI İNCELEME YAPIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, iddialarla ilgili olarak, "Hikayeyi giderek daha fazla duyuyoruz. Bu korkunç durumun çok kapsamlı bir incelemesini yapıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Vuhan'da 1500 virüsün saklandığını gösteren fotoğraflar

Vuhan'da 1500 virüsün saklandığını gösteren fotoğraflar

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