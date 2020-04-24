Vuhan'da ağır korona hastası kalmadı

Dünya genelinde 3 milyona yakın insanı etkileyen ve 200 bine yakın insanın da ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde hayat normale dönüyor.

Çinli yetkililerin açıklamalarına göre şehirde, tedavi altında olan son ağır korona hastası da taburcu edildi.

"SON AĞIR VAKA İYİLEŞTİ"

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, bugün basın brifinginde, “Vuhan’da, koronavirüs hastalığı ağır seyreden son hasta iyileştirildi ve şu an itibariyle kentte böyle hastaların sayısı sıfıra eşit” ifadesini kullandı.

47 KORONA HASTASI KALDI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, halihazırda bölge hastanelerinde 47 koronavirüs hastası kaldı. Bununla birlikte bölgede son 20 günde yeni vaka tespit edilmedi. Vuhan’da, koronavirüs salgının ortaya çıktığı günden bu yana 50 binden fazla vaka tespit edilmişti.