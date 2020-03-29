Vuhan'da isyan çıktı

Salgının başladığı yer olan Çin'in Vuhan kenti karantina altına alınarak, dış dünyadan izole edilmişti.

Vuhan halkı da koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve yeni vakaların görülmemesi nedeniyle alınan sıkı karantina tedbirlerinin gevşetilmesini isterken, hayatın normale dönmesi talebinde bulundu.

POLİS GEÇİŞLERE İZİN VERMEDİ

Hubei eyaleti ve Jiangxi eyaletleri arasında bulunan köprüyü kullanarak Jiangxi’ye geçmek isteyen Çinliler polis engeliyle karşılaştı.

Polis, köprüye barikatlar kurarak Hubei eyaletinden çıkmak isteyenlere engel olmaya çalışırken, Çinliler bu engelleme karşısında polise saldırdı.

Vuhan kentinde halk polise saldırarak isyan çıkardı

ARAÇLARI TERS ÇEVİRDİLER

Polise saldıranlar polis araçlarını ters çevirerek, barikatları aştı. Çinliler, Hubei ve Jiangxi arasındaki köprüde yürüyerek ilerlemeye başlarken, Hubei eyaletine girmek isteyenler yolların barikatlar ile kapatıldığına şahit oldu.

Çin hükümeti koronavirüs salgınını kontrol altına aldığını duyururken, Çin merkezli yeni vakaların olmadığını iddia etmişti. Çin’de toplam koronavirüs vakası 81 bin 394’e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 295’e ulaştı.