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Vuhan'da karantinada olan Türk yaşadıklarını anlattı

Koronavirüsün görülmeye başlandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk öğretmen Burcu Öner, karantina sürecinde neler olduğunu aktardı.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 15:40..
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Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de birer kişide, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti. Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Vuhan'da karantinada olan Türk yaşadıklarını anlattı VİDEO

VUHAN'DAKİ TÜRK KONUŞTU

NTV yayınına bağlanan Vuhan'da yaşayan İngilizce öğretmeni Burcu Öner karantina sürecini şu sözlerle anlattı; "Hayat durdu, marketler dahil olmak üzere yiyecek temin edilecek hiçbir yer yok. Sokağa çıkmak ve şehirden ayrılmak yasak. Güvenlik güçleri giriş çıkışları kapattı."

Vuhan'da karantinada olan Türk yaşadıklarını anlattı

"ELDİVEN VE MASKEYLE DOLAŞIYORUZ"

Virüsten korunma yöntemlerini de anlatan Öner; "Koruyucu maske almamızı söylemişlerdi, N95 isimli maskeleri kullanıyoruz. Dışarıda eldivenle dolaşıyoruz. Bir yere dokunduğumuzda da ellerimizi yıkıyoruz." dedi.

Vuhan'da karantinada olan Türk yaşadıklarını anlattı

"İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI"

Yönetimin virüsle ilgili daha önceden bir uyarı yapmadığını belirten Burcu Öner; "Bu Çin'in başına ilk defa gelmiyor. Daha öncede SARS'tan dolayı hayatını kaybedenler oldu. 3-4 ay önce de bu virüs vardı ancak insanlar normal bir grip salgını var diye geçiştirdiler. Ben de bir akciğer hastalığı geçirdim. 9 gün boyunca hastanede yattım. Panik yaratmamak için söylemek istediler diye düşünüyorum. Şu anda iş çığrından çıktı." diye konuştu.

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