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Vuhan'da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı

Çin'de koronavirüs salgınıyla ilgili bilgiler paylaşan gazeteci Li Zehua, karantina altına tutulduğunu söyledi.

DHA |
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Vuhan'da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı

Çin'ın Vuhan kentinde ortadan kaybolan 3 gazeteciden biri olan Li Zehua, 2 ay sonra tekrar ortaya çıktı.

Salgını başladığı ilk zamanlarda Çin'de virüs haberleriyle hükümeti kızdıran gazetecilerden biri olan Li, açıklamalarda bulundu.

Li, polis tarafından 24 saat sorgulandığını belirtti ve ‘hassas epidemik alanlara’ girdiği gerekçesiyle polis tarafından bir ay boyunca karantinada tutulduğunu ifade etti.

"SALGINLA İLGİLİ SÜREKLİ BİLGİ VERİYORDU"

Eski Çin Merkez Televizyonu CCTV çalışanı olan Li, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan’da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlarla insanlara bilgi aktarıyordu.

Li, 26 Şubat’ta beyaz bir cip tarafından takip edildiğini, durumu fark ettikten sonra evine gittiğini belirtti.

Vuhan'da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı

3 KİŞİ EVE GELDİ

Evindeki tüm ışıkları kapatarak beklediğini söyleyen Li, 3 saat sonra kapının çaldığını ve kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan 3 kişinin kendisini götürdüğünü ifade etti.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Li Zehua, polis tarafından bir ay karantinada bekletildiğini ve 28 Mart’ta serbest bırakıldığını belirtti.

Başka bir eyalette bulunan memleketine döndüğünü ifade eden Li, bir ay süren karantina sürecinde polisin ona iyi davrandığını vurguladı.

Vuhan'da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı

İKİ GAZETECİ KAYIP

Haberde, diğer 2 gazetecinin ise hâlâ kayıp olduğu ifade edildi.

Fang Bin, bir otobüse insanların cansız bedenlerinin yüklendiği anları kayıt altına aldıktan sonra 9 Şubat’ta; Chen Quishi ise 6 Şubat’ta ortadan kayboldu.

Chen'in kendisinden haber alınamadığı bilgisi, kişisel sosyal medya hesabından bir arkadaşı tarafından duyuruldu.

Vuhan'da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı

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