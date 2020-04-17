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Vuhan'da koronavirüs ölü sayısına 1290 kişi eklendi

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı güncellendi.

Haber Merkezi |
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Vuhan'da koronavirüs ölü sayısına 1290 kişi eklendi

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde, ölü sayısı 3 bin 869'a yükseldi.

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, Vuhan kenti idaresi, koronavirüs kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha ekledi.

ÖLÜ SAYISI REVİZE EDİLDİ

Ülkede böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 869 olarak revize edildi.

VAKA SAYISI GÜNCELLENDİ

Güncellenen verilere göre, Vuhan'daki vaka sayısı 325 artışla 50 bin 333'e ulaştı.

Vuhan'da koronavirüs ölü sayısına 1290 kişi eklendi

YANLIŞ RAPORLAMA, KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ...

Verilerin farklı olmasının nedeni, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlama, kurumlararası koordinasyon eksikliği olarak sıralandı.

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