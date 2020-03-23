Vuhan'da koronavirüsten ölüm oranı yüzde 1,4

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki son vakalara odaklanılarak bir hesaplama yapıldı.
Araştırmada Vuhan'da koronavirüsten ölüm oranının ortalama yüzde 1,4 olduğu görüldü.
VUHAN'DAKİ İSTATİSTİKLER
Yaşlılılarda ölüm riskinin arttığına işaret edilerek, Vuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2,6; 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0,5; 30 yaşından küçüklerde yüzde 0,3 olduğu kaydedildi.
Araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.
Çinli yetkililer daha önce koronavirüsten ölüm oranını ortalama yüzde 2 ila 3 olarak açıklamıştı.
ARALIK 2019'DA ÇIKTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan salgın, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.