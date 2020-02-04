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Vuhan’da spor ve sergi salonları hastaneye dönüştürüldü

Koronavirüs salgınının en şiddetli yaşandığı şehir olan Vuhan’da Çin hükümeti, gerekli büyüklüğe sahip binaları hastaneye dönüştürmeye başladı.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 17:39..
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Vuhan’da spor ve sergi salonları hastaneye dönüştürüldü

Koronavirüs salgını, başta Çin’de olmak üzere dünya çapında etkisini artırarak devam ediyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun son olarak paylaştığı bilgilere göre hastalık sebebiyle ölenlerin sayısı 427’yi bulurken, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 ise bin 438’e yükseldi.

Ölü sayısı her geçen gün artarken ilaç, tıbbi malzeme ve hastane gereksininmlerinin karşılanmaması, ülke çapında bir kaosa da neden oldu.

SERGİ SALONLARI HASTANE OLDU

Koronavirüs sebebiyle adeta hayalet şehir haline gelen Vuhan, virüsün etkisinin en çok hissedildiği yer oldu.

Vuhan’da spor ve sergi salonları hastaneye dönüştürüldü

Kentte, koronavirüs hastalarına yönelik özel olarak 10 gün içinde inşa edilen 1000 yataklı Huoshenshan Hastanesi’nin inşa hızının yankıları devam ederken Çin hükümeti, hastaların tedavisi için birçok noktayı hastaneye dönüştürmeye başladı.

Koronavirüs Çin'de can almaya devam ediyor VİDEO

Vuhan’da spor ve sergi salonları hastaneye dönüştürüldü

3 BİN 400 YATAKLIK YER SAĞLANDI

Salgınla mücadele kapsamında iki spor merkezi ve bir sergi salonu da hastaneye dönüştürüldü. Çinli yetkililer hastaneye dönüştürülen bu binalara yeni tip coronavirüsüne dair hafif semptomları olan hastaların nakledileceğini duyurdu.

Vuhan’da spor ve sergi salonları hastaneye dönüştürüldü

Yetkililer, hastaneye dönüştürülen sergi salonuna 3 bin 400 adet yatak konulacağını bildirdi.

ÇİN SALGININ BOYUTUNU ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR

Çin hükümeti  art arda yaptığı açıklamalarla salgının kontrol altında tutulduğu imajı vermeye çalışıyor olsa da görünenler, durumun ne kadar ciddi olduğunu kanıtlar nitelikte.

Salgının patlak vermesinden hemen önce, 30 Aralık 2019 tarihinde, Çinli bir doktorun arkadaşlarına “Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor” mesajını atmasının üzerinden sadece 1 ay sonra, koronavirüs krizi uluslararası boyuta ulaştı.

Vuhan’da spor ve sergi salonları hastaneye dönüştürüldü

Çinli yetkililerin, virüsün başlangıcından itibaren gerçeği söyleyip söylemediklerine bakılmaksızın, salgın hakkındaki bilgileri kontrol altına almak için bir sansür uyguladığı ifade ediliyor.

Vuhan’da spor ve sergi salonları hastaneye dönüştürüldü

Vuhan’da spor ve sergi salonları hastaneye dönüştürüldü

Vuhan’da spor ve sergi salonları hastaneye dönüştürüldü

Vuhan’da spor ve sergi salonları hastaneye dönüştürüldü

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