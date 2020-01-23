Vuhan'da virüs kabusu büyüyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, ölümleri de beraberinde getiriyor.

Şimdiye kadar 17 kişinin yaşamına mal olan virüs, 571 kişide tespit edilirken, Ulaştırma Bakanlığı, Vuhan'daki vatandaşların özel nedenleri olmadıkça kentten ayrılmamalarını istedi.

Bu duyuru pek işe yaramadı. Öyle ki, Vuhan'da yaşayanlar havalimanlarına akın ediyor.

KENTE GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASAK

Salgının olduğu kentte, tüm toplu ulaşım durduruldu. Yollar, tren istasyonları, otobüs terminalleri kapatıldı. Giriş ve çıkışın yapılmadığı Vuhan'da halk marketlere akın etti, marketlerde arbede yaşandı.

TECRİT UYGULANIYOR

Çin'in 11 milyonluk Vuhan kentinde ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çikan virüs nedeniyle kentte yaşayanlara tecrit uygulanmaya başlandı. Virüs tespit edilen hastalar, özel kabinlerle hastanelere naklediliyor. Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda, hastalar karantinaya alınıyor.

YENİ YIL KUTLAMASI HÜKÜMETİ ENDİŞELENDİRİYOR

25 Ocak'ta kutlanacak olan Çin yeni yılı ise uzmanları endişelendiriyor. Bu dönemde ülkede milyonlarca kişi seyahat ediyor. Bu seyahatlerle virüsün daha geniş alanlara yayılmasından korkuluyor. Pek çok Çinlinin seyahatlerini iptal etmeye başladığı yönünde bilgiler de var.

ÇİN'DEN GİDENLERE VİRÜS TARAMASI YAPILIYOR

Dünya genelinde pek çok havalimanında, Çin'den gelen yolculara yönelik virüs taramalarının sıklığı artırıldı. Dünya genelinde bazı havayolları önlem amacıyla Vuhan'a uçuşları durduruğunu ilan etti. Dünyanın en yoğun 3'ncü havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı da Çin'den gelen uçuşlar için termal kameralarla virüs taraması yapacağını açıkladı.

AŞISI YOK, KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Şu ana kadar virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir aşı yok. Virüsün Vuhan'daki bir deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığı teyit edilmiş olsa da tam olarak neden kaynaklandığı bilinmiyor.

DÜNYA GENELİNDEKİ VAKALARA TANI KONULABİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü, Çin hükümetinin virüsle ilgili edindikleri bilgileri kendileriyle hızlı ve şeffaf bir şekilde paylaştığını duyurdu. Bu sayede dünya genelindeki vakalara tanı konulabildiği belirtildi.