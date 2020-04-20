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Vuhan'daki laboratuvarın müdürü: Virüs bizden yayılmadı

Tüm dikkatlerin üzerinde olduğu Vuhan Viroloji Enstitüsü Müdürü, virüsün kendilerinden yayılmasının ihtimal dahilinde olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi |
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Vuhan'daki laboratuvarın müdürü: Virüs bizden yayılmadı

Koronavirüs salgınının yayılmasıyla ilgili tüm gözler, Çin'in Vuhan kentinde yer alan Viroloji Enstitüsü'ne çevrilmiş durumda...

ABD yönetiminin en üst düzey isimleri, virüsün bu enstitüden yayıldığını iddia ediyor.

"VİRÜS BİZDEN ÇIKMADI"

İddialarla ilgili konuşan Vuhan Viroloji Enstitüsü Müdürü Yuan Zhiming, "Bu virüsün bizden gelmesinin imkanı yok" dedi.

ENSTİTÜDE KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili olarak, "Hikayeyi daha fazla duyuyoruz. Bu korkunç durumun çok kapsamlı bir incelemesini yapıyoruz." dedi.

EKİPTEN KİMSE ENFEKTE OLMADI

Bununla birlikte Yuan, koronavirüsle ilgili çalışmalar yürüttüklerini kabul etti. Ancak, ekibinden hiç kimsenin enfekte olmadığını bildirdi.

Vuhan'daki laboratuvarın müdürü: Virüs bizden yayılmadı

(Vuhan Viroloji Enstitüsü)

"NE TÜR ARAŞTIRMALARIN YAPILDIĞINI BİLİYORUZ"

Söz konusu Çinli yetkili, "Viral çalışmalar yapan insanlar olarak enstitüde ne tür araştırmaların yapıldığını, enstitünün virüsleri ve örnekleri nasıl yönettiğini açıkça biliyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, virüsün yayılmasıyla ilgili, "Bir hata sonucu mu kontrollerinden çıktı, yoksa bunu kasten mi yaptılar?" diye konuşmuştu.

Vuhan'daki laboratuvarın müdürü: Virüs bizden yayılmadı

"ÇİN'E KIZMALIYIZ"

Pekin yönetimini hedef alan Trump, "İlişkilerimiz çok iyi gidiyordu. Bir anda bu ortaya çıktı. Çin'e kızmalı mıyız diye sorarsanız cevabım gayet gür bir sesle 'evet' olurdu." demişti.

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