Vuhan'dan dönen Türklerin uçakta kafa tokuşturması

Çin'in Vuhan kentindeki tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Türkiye'ye döndü.

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü.

GÖZLEM ALTINDALAR

14 gün boyunca gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir tetkikleri yapılacak söz konusu kişilerde koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.

Tahliye edilen Türk vatandaşların rahat tavırları ve selamlaşması da kameralara yansıdı.

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