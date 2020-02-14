Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

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Uzaklaştırma kararını af dilemek için çiğnedi

Burdur'da uzaklaştırması olan ve af dilemek için eşinin çalıştığı yerde kurtarıcı üzerine çıkıp "Biricik aşkım, beni affet" yazılı pankart açan adam, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.