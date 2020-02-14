taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.048
Euro
6.552
Altın
1582.2
Borsa
120151.44
Gram Altın
307.64
Bitcoin
62322.75

Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı.

AA | 14.02.2020 - 19:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrasında bölgede bulunan 42 Türk ve dost ülke vatandaşı Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye'ye getirildikten sonra karantina altına alınan vatandaşlar, bugün hastaneden tahliye edildi.

Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanlığı, gözlem altında tutulan 42 kişinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, hastanede 14 günlük gözlem süreci sona erenlerin valizlerini ve çantalarını hazırlayıp hastaneden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Gözlem altında tutulanlar arasında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı da bulunuyordu.

Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

İlginizi Çekebilir
D-100 karayoluna çiçekçi akını
Sevgililer günü nedeniyle D-100'de çiçek satan çok sayıda kişi ilginç görüntüler oluşturdu.
Rusya M4 karayolunu Türk askerinin izniyle kullanıyor
Rus askeri, Suriye'de stratejik öneme sahip M4 ve M5 karayollarından, bazı noktaları bloklayan Türk askerinin izniyle geçiyor.
İman bebek, soğuktan ve yetersiz beslenmeden öldü
Ailesiyle sığındıkları Türkiye sınırındaki kamp bölgesinde soğuktan ölen 1,5 yaşındaki İman Ahmed Leyla'nın, gözleri açık can verdiği ortaya çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilik sistemini eleştirdi
Prim ödemesini tamamladıktan sonra çalışmaya devam edenlerin emekli aylığının düşmesini doğru bulmayan CHP Lideri, reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket
Bakan Mustafa Varank paylaştı: Derdimiz memleket
281
Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar
Rus Sözcü Zaharova'dan küstah açıklamalar
642
Erdoğan cuma namazını İslamabad'da kıldı
Erdoğan cuma namazını İslamabad'da kıldı
354
Meyhanede sendika kutlaması
Meyhanede sendika kutlaması
485
Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri
Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde alkışlanan sözleri
327
Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi
Vuhan'dan getirilen Türkler taburcu edildi
1456
HDP'li vekilin sözleri Meclis'i karıştırdı
HDP'li vekilin sözleri Meclis'i karıştırdı
301
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir