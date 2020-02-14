Vuhan'dan getirilen 42 kişinin karantina süreci bitti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrasında bölgede bulunan 42 Türk ve dost ülke vatandaşı Türkiye'ye getirilmişti.
Türkiye'ye getirildikten sonra karantina altına alınan vatandaşlar, bugün hastaneden tahliye edildi.
BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Sağlık Bakanlığı, gözlem altında tutulan 42 kişinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, hastanede 14 günlük gözlem süreci sona erenlerin valizlerini ve çantalarını hazırlayıp hastaneden ayrıldığı anlar yer alıyor.
Gözlem altında tutulanlar arasında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı da bulunuyordu.