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Vuhan'dan getirilen Türklere uygulanacak tedavi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Vuhan'dan getirilen Türk vatandaşlarının sadece onlar için ayrılan hastaneye sevk edileceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber | 01.02.2020 - 12:33..
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Vuhan'dan getirilen Türklere uygulanacak tedavi

Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüsün ardından Türkiye oradaki Türk vatandaşlarını almak için harekete geçti.

TSK'ya ait kargo uçağı ambulans uçağa çevirildi ve bu sabah Vuhan'dan yolcularını alarak ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen Türkler için izlenecek yolları basın toplantısında açıkladı.

Vuhan'dan getirilen Türklere uygulanacak tedavi VİDEO

"HASTALIK BELİRTİSİ YOK"

Bakan Koca, şunları söyledi; "Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplamda 42 yolcumuz hem Çinli yetkililer hem de oraya gönderdiğimiz sağlık ekibi tarafından kontrol edildi. Hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi yok.

Koruyucu kıyafetlerini giyen ve maskelerini takan yolcularımız yol boyunca sağlık ekiplerinin belirlediği kurallara uyuyorlar. Uçağımız sabah 7'de Vuhan'dan hareket etti.

UÇAK HANGARLARIN ARKASINA ÇEKİLECEK

Eğer her şey planlandığı gibi giderse uçağımız saat 20.00'de Etimesgut Havaalanı'na inecek. Uçak, hangarların arkasında en uzak alana çekilecek. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere 62 kişi 17 ambulansla kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek. Uçak indiğinde hangi yolcunun hangi ambulansla gideceği hangi odaya gideceği tüm detaylar planlandı.

Vuhan'dan getirilen Türklere uygulanacak tedavi


HER HASTAYA AYRI ODA, TEK KULLANIMLIK MALZEME

Başka hasta bulunmayan Doktor Zekai Tahir Hastanemizde 14 gün tek kişilik odadalarda gözlem altında tutulacaklar. 3 günde bir her birinin tetkikleri yapılacak. Yemekleri dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Maske, eldiven, önlük gözlük gibi malzemelerle sağlık çalışanlarımızın sağlıkları da emniyet altına alınacak."

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