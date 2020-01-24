taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9424
Euro
6.5538
Altın
1571.69
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.344
Bitcoin
50570.16

Vurduğu eşinin öldüğünü duyunca fenalık geçirdi

Çanakkale'de Nuri Eroğlu isimli şahıs, iki kez nikahlandığı eşini av tüfeğiyle vurdu. Ölen kadının ardından baygınlık geçiren adam tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını söyledi.

DHA | 24.01.2020 - 18:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu, eşi Şerife Eroğlu'nu av tüfeği ile başından vurdu.

Komşuların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Eroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KENDİNİ YERE ATIP, BAYILDI

Anne ve babası ile birlikte hastaneye gelen Nuri Eroğlu ise gözyaşları içinde feryat edip, baygınlık geçirdi. Doktorların müdahalesiyle kendine gelen Nuri Eroğlu, gözaltına alındı. Eroğlu ilk ifadesinde, sabah ava gitmek için kalktığını, av tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.

2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı -1

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evde araştırma yapılırken, ölen Şerife Eroğlu'nun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ardından da ailesi tarafından teslim alınarak, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bayramiç mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Şerife Eroğlu'nun annesi Gülden Özkaya, kızının tabutuna sarılarak, gözyaşlarına boğuldu.

2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı -2

İKİ KEZ NİKAHLANMIŞLAR

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nuri Eroğlu'nun ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunduğu, Şerife Eroğlu ile 2011 yılında evlenip boşandığı, 7 yaşında bir erkek çocukları olan çiftin 2018 yılında yeniden nikah masasına oturduğı öğrenildi.

2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı -3

2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı -4


İlginizi Çekebilir
Batman'daki otogar cinayeti davasında karar
Geçen yıl 20 yaşındaki genci kan davası nedeniyle öldüren kardeşlerden biri ağırlaştırılmış müebbet, diğeri ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Trafikte hamile kadın ve eşine saldırıya 2 bin lira ceza
Eskişehir'de iki yıl önce trafikte hamile kadının ve eşini darbedilmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sanık, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Tartıştığı zihinsel engelliyi arazide öldürdü
Aydın'da zihinsel engelli bir kişi, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.
Bursa'da 2 araç karlı yolda kayarak şarampole yuvarlandı
Bursa'da iki aracın karlı yolda kayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

668
MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

520
Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

292
Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

177
Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

211
Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması

Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması

156
Çin koronavirüs için 84 yaşındaki doktora görev verdi

Çin koronavirüs için 84 yaşındaki doktora görev verdi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir