Wall Street Journal'dan Türkiye'yi eleştirenlere tepki

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran ve Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Reynolds, Wall Street Journal için "Türkiye'nin ABD'ye Karşı Meşru Şikayetleri Var" başlığıyla bir makale kaleme aldı.

Makalede, "Ankara'nın YPG'nin silahlandırılmasına tepki göstermesini, Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. Bu tıpkı El Kaide'ye karşı mücadeleyi İslamofobik olarak yorumlamaya benziyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Senatör Graham'dan ABD'li bakana YPG sorusu VİDEO

SAVUNMA BAKANI CARTER DA BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon yapmayı planladığı bölgedeki ABD askerlerini çekme kararının Washington'daki birçok siyasetçi ve düşünce kuruluşundan tepki aldığına işaret edilen açıklamada, "Ancak bu eleştirileri yapan kişiler, gerçekleri göz ardı ediyor. YPG'nin PKK ile temel bağları var. Türkiye'nin güney sınırını YPG'den korumaktaki kararlılığı, genelde kötü amaçlı bir şey gibi görülüyor. Ancak, YPG'nin PKK ile temel bağları var ve bunu dönemin Savunma Bakanı Ash Carter Nisan 2016'da Kongre'de verdiği bir ifadede belirtmişti." bilgisi paylaşıldı.

YPG'NİN PKK İLE BAĞLANTILI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Eski Savunma Bakanı Ash Carter'ı Kongre'de, Suriye'nin kuzeyindeki olası operasyonu için Türkiye'yi tehdit eden Senatör Lindsey Graham sorgulamıştı. Sorgulama sırasında Senatör Graham, PYD/YPG ve PKK arasındaki ilişkiyle alakalı sorularıyla Bakan Carter'a zor anlar yaşatmıştı. Sorularında Türkiye'nin YPG ve PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü vurgulayan Senatör Graham'ın, son dönemde ise Türkiye'nin YPG/PKK'ya karşı yaptığı operasyonları eleştirmesi ABD basınının da dikkatini çekti.

"ABD, YPG'Yİ DESTEKLEDİ"

Makalede, Türkiye'nin en önemli şikayetinin ise Obama yönetiminin 2016'da aldığı YPG mensuplarını silahlandırma ve eğitme kararı olduğuna işaret edilerek, "ABD, Türkiye ile çalışmak yerine, PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi desteklemeyi seçti. Türk halkı bu örgütü yıllardır süren bir savaşın ve on binlerce insanın ölümünün sorumlusu olarak görüyor. PKK, Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir tehdit teşkil ediyor ve tüm siyasi yelpazedeki Türkler, bu örgütten nefret ediyor." ifadeleri kullanıldı.