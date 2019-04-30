Washington Post'un Trump haberi

ABD Başkanı Donald Trump'ın arası ABD medyasıyla bir türlü düzelmiyor. Bunun en büyük örneği ise Washington Post'un bir haberinde saklı....

İSTATİSTİK YAYINLADILAR

Washington Post yayınladığı bir haberde Trump'ın günde 23 kez yalan söylediğini tespit etti ve bunu bir istatistikle okuyucularına sundu.

Gazete; Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği tarihten bu yana 10 binden fazla yalan ya da yanıltıcı ifade kullandığını yazdı.

TRUMP'A 'PİKONYO' BENZETMESİ

Sitede Trump için kullanılan sembol ise 'Pinokyo' oldu. Sayfada günlük, aylık ve genel zaman dilimlerinde ve konularına göre ekonomi, göç, işsizlik, eğitim ve Rusya gibi başlıklar altında Trump’ın yalan/yanıltıcı ifadeleri sınıflandırıldı.