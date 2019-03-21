Washington Times: Türkiye'ye NATO'ya zarar veriyor

ABD’nin tepkisine rağmen Ankara’nın Rus yapımı S-400 sistemlerinin teslimine ilişkin anlaşmayı tamamlama niyetinde olduğunu yazan The Washington Times gazetesi, Türkiye'nin ittifakın varlığı için tehdit oluşturduğunu’ ifade etti.

TARİHİN EN BAŞARILI İTTİFAKINA GÖLGE DÜŞÜRÜR

Gazete, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın almaya yönelik kararlı çabasının, ‘tarihin en başarılı ittifakının' ciddi iç problemlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde NATO'nun varlığı için tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.

Makalede ayrıca Türkiye'nin, şimdiye kadar bunun sonuçları olmayacağına inandığı için' Amerikalıların savunma giderlerinin arttırılması için yaptığı tüm çağrılarını uzun süredir göz ardı ettiği ifade edildi.

AMERİKA KIZAR

Yazıya göre Washington ile Ankara arasındaki gerilim bugün şiddetle hissediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sistemlerinin yanı sıra yine Rusya'nın ürettiği S-500 sistemlerini kullanma perspektiflerinden de bahsediyor ve bu tür eğilimler elbette ki Amerika'nın hoşuna gitmiyor.