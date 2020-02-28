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Washington'da kandil programında şehitler için dua edildi

Washington'daki Amerika Diyanet Merkezi'nde düzenlenen Regaib Kandili programında İdlib'de şehit olan askerlerimiz için dualar okundu.

AA | 28.02.2020 - 07:11..
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2016 yılında açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde Regaib Kandili programı düzenlendi.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki kandil programına, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan Türkler ve farklı etnik kökenden çok sayıda Müslüman katıldı.

Programda, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunup salavatlar getirilerek, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için de dua edildi.

Washington'da kandil programında şehitler için dua edildi

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