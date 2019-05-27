Watergate Skandalı nedir

Watergate, ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan bir otel ve iş merkezinin adıdır. Skandal, bu binada ortaya çıktığı için Watergate Skandalı ya da kısaca Watergate adıyla anılır.

BAŞKANIN ADAMLARI

17 Haziran 1972 günü 5 hırsız, Watergate iş merkezindeki bir büroya girerken, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büronun, ABD'nin o zamanki ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin merkezi olduğu ortaya çıktı.

Sürdürülen soruşturma, hırsızların Nixon'un partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı olduklarını ve amaçlarının Demokratik Parti'nin telefonlarını gizlece dinlemek üzere mikrofonlar yerleştirmek olduğunu ortaya koydu.

DERİNLEŞEN SORUŞTURMA

Bunun üzerine Başkan Richard Nixon, bu hırsızlığın arkasında olan bütün siyasetçilerin ortaya çıkarılması için Adalet Bakanı Elliot Richardson'u görevlendirdi.

Richardson, Archibald Cox isimli bir savcıyı bu göreve atadı. Cox, Beyaz Saray'da başkanın bütün konuşmaların teybe alındığını öğrenerek,, bu bant kayıtlarının kendisine verilmesini istedi.

MAHKEMEDEN BAŞKANA BASKI

Richard Nixon, bu isteği kesinlikle reddetti ve Cox'un görevden alınmasını emretti. Adalet Bakanı Cox'u görevden almayı reddedince Richard Nixon, Richardson'un işine son verdi.

Olaylar gitgide çorap söküğü gibi gelişmeye başladı. ABD Yüksek Mahkemesi, Richard Nixon'u bant kayıtlarını savcılara teslim etmeye zorladı.

İSTİFAYLA SONUÇLANAN SKANDAL

Richard Nixon, bant kayıtlarını sonunda teslim etti ama bu sefer Richard Nixon, iyice halkın desteğini kaybetmişti ve ABD Kongresi'nde, Richard Nixon'u görevden almak üzere soruşturmalar başlamıştı.

Bu ortamda 8 Ağustos 1974 tarihinde Richard Nixon, televizyonda yaptığı bir konuşmayla ertesi gün istifa edeceğini açıkladı.

Yerine Başkan Yardımcısı Gerald Ford başkan oldu. Böylece Richard Nixon, ABD tarihinde başkanlıktan istifa eden ilk ve tek başkan olmuş oldu.