Web'in mucidi yeni bir hareket planı açıkladı

1989'da CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştirerek, Dünya Çapında Ağ olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini (WWW) kuran Tim Berners-Lee, 9 temel ilke üzerine kurulan ve ' Web Sözleşmesi' ismini taşıyan yeni bir eylem planı başlattı.

Web Sözleşmesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, web'in insanları bir araya getirmek ve bilgiyi erişime açık hale getirmek amacıyla dizayn edildiğinin altı çizilerek, çok sayıda insanın web'in faydalarına erişim sağlayamadığı ifade edildi.





'HERKES SÖZLEŞMEYE BAĞLI KALMALI'

Web Sözleşmesi'nin 80'den fazla organizasyon, hükümet temsilcileri, şirketler ve sivil toplumun katılımıyla oluşturulduğu; sözleşmenin hedeflerine ulaşabilmesi için hükümetlerin, şirketlerin ve bireylerin sözleşmeye bağlı kalması gerektiği belirtildi.

9 TEMEL İLKE BELİRLENDİ

Web Sözleşmesi'nde, internetin korunmasına yönelik 9 temel ilke belirlendi. Hükümetler, şirketler ve bireylere yönelik oluşturulan ilkeler ise şu şekilde:

Hükümetlere yönelik ilkeler:

Herkesin internete erişimini sağlamak,

İnternetin tamamını her zaman erişilebilir tutmak,

İnsanların temel çevrimiçi gizlilik ve veri haklarını korumak ve saygı duymak.

Şirketlere yönelik ilkeler:

İnterneti uygun fiyatlı ve herkes için erişilebilir hale getirmek,

Çevrimiçi güven oluşturmak için insanların gizliliğine ve kişisel verilerine saygı göstermek ve korumak,

İnsanlık için en iyiyi destekleyecek ve en kötüye meydan okuyacak teknolojiler geliştirmek.

Bireyler için oluşturulan ilkeler:

Web'de geliştiricilerden ve katkı sağlayanlardan olmak,

Sivil söylem ve insan onuruna saygı duyan güçlü topluluklar oluşturmak,

Web için mücadele etmek.

Aralarında Google, Microsoft, Facebook ve Twitter gibi teknoloji devlerinin bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluşun, söz konusu sözleşmeye destek verdiği belirtilirken, bu sözleşmeyle interneti kötü amaçlı kullananlara karşı birlikte hareket edilmesi ve internetin korunması planlanıyor.

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