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Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau boşanıyor

Türkiye kariyerinde Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile ayrılıyor.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 09:14..
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, güzelliğiyle ondan daha çok konuşulan eşi Yolanthe Cabau ile ayrılma kararı aldı. Sneijder çiftinin menajeri, ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a, bu gelişmeyi doğruladı.

BOŞANMA NEDENİ BELLİ DEĞİL

Menajerleri, 8 yıldır evli olan çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau Çifti

Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau boşanıyor

Sneijder çiftinin, bir süre medyadan uzak durmak istedikleri ve özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundukları belirtildi. Çift, Temmuz 2010 yılında İtalya'nın Castelnuovo Berardange kentinde evlenmişti.

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