West sendromu nedir

West sendromunun genel yaygınlık oranı 10 yaşın altındaki 10 bin çocuktan 2'dir.

Sendroma neden olan beyin hasarı veya tedaviden kaynaklanan yan etkiler nedenleriyle, çocukların yaklaşık yüzde 5'i, beş yaşına gelmeden önce hayatını kaybeder.

WEST SENDROMU NEDEN OLUR

Temel nedeni beyin sapı ile korteks arasında anormal etkileşimden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bu durum sonucunda da doğum öncesi bebek, anne karnındayken, doğum sırasında veya doğumdan sonra beynin hasar görmesi veya yaralanmasıyla beraber ortaya çıkmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR

En çok bilineni epilepsi nöbeti geçirmektir.

Uyku esnasında yaşanan kol, bacak ve baş kasılmaları,

Ağlama krizleri,

Zeka geriliği,

Konuşmada, yürümede gerilik.

Her nöbet bir ya da iki saniye sürer, ancak genellikle birbirine yakın aralıklar ile gerçekleşebilir.

TEDAVİSİ NASIL OLUR

Erken teşhis çok önemlidir.

Tedavi, farklı ilaçların kombinasyonunu içerir. Tedavinin amacı, olumsuz yan etkileri en aza indirgemek için ilaç sayısını olabildiğince düşük tutarak nöbet sıklığında aza gidilmektedir.

İlaç tedavisinin dışında başka sendrom için olası diğer tedaviler de mevcut bulunur.

Karbonhidrat bakımından düşük bir diyet türü olan ketojenik diyet, yağ ve protein bakımından zengin besinler içerdiği bilinmektedir.

Son çare olarak fokal kortikal rezeksiyon olarak adlandırılan bir ameliyat uygulaması yapılır, burda nöbetlerin ortaya çıktığı beynin bulunduğu alan çıkarılır.

Fokal kortikal rezeksiyon diğer tedaviler başarısız olduğunda ve sadece beynin diğer önemli alanlarına zarar vermeden beyin dokusunun çıkarılması mümkünse gerçek olan bir yöntemdir.

Yapılan istatistiklere göre, West sendromu olan çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde ilaç kullanımı ile epilepsi belirtilerinin engellenebildiğini göstermektedir.