WhatsApp beta uygulamasına grup gizlilik ayarlarını ekledi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşması olan WhatsApp, yeni güncellemeler ile geliştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde; WhatsApp'ın, gruplar için yeni bir davetiye sistemi üzerinde çalıştığından bahsetmiştik.

WhatsApp, beta uygulaması için yayınladığı yeni bir güncelleme ile söz konusu grup davetiye özelliğini uygulamaya ekledi.

GRUP DAVETİYE SİSTEMİ

Gruplardaki rastgele kişi eklemenin önüne geçmek isteyen WhatsApp, grup davetiye sistemini uygulamaya ekledi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kimler tarafından WhatsApp gruplarına eklenebileceklerini kontrol edebilecekler. Bu özellik sayesinde kimlerin sizi bir gruba ekleyebileceğine karar verebileceksiniz.

Herkes: Bu seçeneği seçtiğinizde tıpkı şimdi olduğu gibi, herkes tarafından WhatsApp'taki herhangi bir gruba eklenebileceksiniz.

Kişilerim: Yalnızca telefon rehberinizde kayıtlı kişiler sizi WhatsApp gruplarına ekleyebilecek. Diğer kişiler ise sizi ekleyebilmek için davetiye göndermek zorunda kalacak.

Hiç Kimse: Hiç kimse sizi WhatsApp gruplarına ekleyemeyecek. Bunun için herkes size bir davetiye göndermek zorunda kalacak.

WhatsApp'ın, söz konusu gizlilik ayarını bütün kullanıcılar için ne zaman yayınlayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Özelliğin gelip gelmediğini kontrol etmek için, WhatsApp'a girdikten sonra sırasıyla, Ayarlar>Hesap>Gizlilik yolunu takip edebilirsiniz.

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