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WhatsApp Business iPhone'lar için ülkemizde kullanıma açıldı

WhatsApp'ın iş odaklı uygulaması WhatsApp Business, iOS için ülkemizde kullanıma sunuldu.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 12:10..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, işletmeler için özel imkanlar sunduğu iş odaklı uygulaması WhatsApp Business'ı geçtiğimiz hafta iOS için yayınlanmıştı, ancak uygulama Türkiye de dahil birçok ülkede erişime açılmamıştı.

Geçtiğimiz yıl Android işletim sistemine sahip telefonlarda yer alan ve geçen hafta iOS platformu için de yayınlanan WhatsApp'ın iş odaklı uygulaması WhatsApp Business, bugün itibarıyla  ülkemizdeki iPhone'lar için de kullanıma sunuldu. Eğer siz de bir iPhone sahibiyseniz WhatsApp Business uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz.

ios

WHATSAPP BUSINESS NEDİR?

İşletmelerin müşterileri ile daha iyi bir iletişim kurmasını sağlamak amacıyla birçok özel araca sahip olan WhatsApp Business, işletme sahiplerinin hem kişisel WhatsApp hesabını hem de işletme hesabını aynı çatı altında kontrol etmelerini sağlıyor.

Normal WhatsApp uygulaması ile benzer özellikler taşıyan WhatsApp Business, mesajlaşma deneyimini artırmak için bazı özel araçlar içeriyor. Mesajları otomatikleştirmek, sıralamak ve yanıtlamak için çeşitli ek araçlara sahip uygulama, işletmelerin müşterilerle daha kolay etkileşim kurmalarını amaçlıyor.

Kullanıcılar, WhatsApp Business hesabını oluşturduktan sonra ilk olarak işletmenin kategorisini seçerek işletme ayarlarına ulaşıyor. Bu ayarlar sadece Business uygulamasında olup normal WhatsApp uygulamasında bulunmuyor.

WhatsApp Business'ı inceledikten sonra sonra iPhone'lar ve WhatsApp uygulaması ile ilgili hazırladığımız aşağıdaki videolara da göz atabilirsiniz.

iPhone'ların konum kaydetme özelliği nasıl kapatılır? YouTube

 

Bir telefonda birden fazla WhatsApp hesabı nasıl kullanılır? YouTube

 

iPhone 11 hangi özelliklere sahip olacak? YouTube

 

Aşağıdaki bağlantıdan sizler için hazırladığımız bambaşka video içeriklerine göz atabilir ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

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