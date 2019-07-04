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WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim normale döndü

Dün, Türkiye dahil birçok ülkede WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunları meydana gelmişti. Ülkemizdeki sorun ise bu sabah itibarıyla giderildi.

Haber Merkezi | 04.07.2019 - 09:02..
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Dün akşam saatlerinde WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim problemleri yaşandığını ve birçok kullanıcının sosyal medya hesaplarına erişemediğini sizlere aktarmıştık.

facebook

TÜRKİYE'DE BAZI KULLANICILAR ERİŞİM SAĞLAYAMIYORDU

Profillere ve paylaşımlara erişemeyen kullanıcılar, aynı zamanda Instagram üzerinden hikaye paylaşmada da sorunlar yaşıyordu. Dünya genelinde birçok yerde erişim problemi yaşanırken, ülkemizdeki birçok kullanıcı da söz konusu sorundan etkilenmişti.

instagram

SORUNLAR GİDERİLDİ

Yukarıdaki anlık sorun haritasına baktığımızda söz konusu problemin birçok ülkede giderildiğini görüyoruz. Ancak yine de İstanbul'daki kullanıcılar nadir de olsa WhatsApp, Facebook ve Instagram'da sorunlar yaşayabilir.

Instagram, Facebook ve Whatsapp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ülkemizdeki birçok kullanıcı sorunun tamamen ortadan kalktığını belirtiyor.

FACEBOOK AÇIKLAMA YAPTI

Facebook'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, ''Bazı kişilerin uygulamalarımızda görüntü, video ve diğer dosyaları yükleme veya gönderme konusunda sorun yaşadığının farkındayız. Sorunu kısa süre içinde çözdük. Herkesten özür dileriz.''

''Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.''

@eshteknoloji

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