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WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim problemi yaşanıyor

Türkiye dahil birçok ülkede WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunları meydana geldi.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 17:20..
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Yeni gelen bilgilere göre WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor. Birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarına erişemezken, sorunun ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

facebook

TÜRKİYE'DE BAZI KULLANICILAR ERİŞİM SAĞLAYAMIYOR

Profillere ve paylaşımlara erişemeyen kullanıcılar, aynı zamanda Instagram üzerinden hikaye paylaşmada da sorunlar yaşıyor. Dünya genelinde birçok yerde erişim problemi yaşanırken, ülkemizdeki birçok kullanıcı da söz konusu sorundan etkileniyor.

TÜRKİYE

Yukarıdaki anlık sorun haritasına baktığımızda söz konusu problemden en çok İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin etkilendiği görülürken, ülkemizde ise herhangi bir problem olmadığı göze çarpıyor. Ancak Türkiye'deki birçok WhatsApp, Facebook ve Instagram kullanıcısı uygulamaları kullanmakta sorunlar yaşadığını belirtti.

Facebook uygulamasında görsellerin yüklenmediğini belirten kullanıcılar, WhatsApp'ta da benzer sorunların yaşandığını ve gelen fotoğrafların yüklenmediğini söylüyor.

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