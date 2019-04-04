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WhatsApp grup davetiye özelliği resmi olarak duyuruldu

WhatsApp'ta istenmeyen grup eklemelerinin önüne geçecek davetiye sistemi, resmi olarak açıklandı.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 11:23..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız haberimizde, WhatsApp'ın grup davetiye özelliğini test ettiğini sizlerle aktarmıştık. Şirket, şimdi ise bu özelliği resmi olarak açıkladı.

Şu anda bazı kullanıcılar için yayınlanan grup davetiye özelliği, önümüzdeki haftalarda WhatsApp uygulaması için yayınlanarak bütün kullanıcılara açılmış olacak.

whatsaoo

GRUP DAVETİYE SİSTEMİ

Gruplardaki rastgele kişi eklemenin önüne geçmek isteyen WhatsApp, grup davetiye sistemini uygulamaya ekliyor. Bu özellik ile kullanıcılar, kimler tarafından WhatsApp gruplarına eklenebileceklerini kontrol edebilecekler. Bu özellik sayesinde kimlerin sizi bir gruba ekleyebileceğine de karar verebileceksiniz.

Söz konusu davetiye sistemi yayınlandığında Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar yolunu izleyerek, grup davetiye seçeneklerine erişebileceksiniz.

whatsapp

Herkes: Bu seçeneği seçtiğinizde tıpkı şimdi olduğu gibi, herkes tarafından WhatsApp'taki herhangi bir gruba eklenebileceksiniz.

Kişilerim: Yalnızca telefon rehberinizde kayıtlı kişiler sizi WhatsApp gruplarına ekleyebilecek. Diğer kişiler ise sizi ekleyebilmek için davetiye göndermek zorunda kalacak.

Hiç Kimse: Hiç kimse sizi WhatsApp gruplarına ekleyemeyecek. Bunun için herkes size bir davetiye göndermek zorunda kalacak.

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