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WhatsApp, hikayeleri Facebook ve Instagram'da paylaşmayı test ediyor

WhatsApp'ta paylaştığınız bir hikayeyi aynı anda Instagram ve Facebook'ta da paylaşabileceğiniz yeni bir özellik üzerinde çalışılıyor.

DHA | 28.06.2019 - 16:04..
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  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Şüphesiz hikayeler özelliği denince akla ilk olarak Snapchat geliyor. Ancak Snapchat uygulamasının temeli olan bu özelliği Instagram kendi bünyesine katınca bir anda milyonlarca kullanıcının ilgisini çekti ve Snapchat popülerliğini günden güne yitirdi.

Instagram'a gelen hikayeler özelliğinin bir anda popüler olması, şirketin aynı özelliği Facebook ve WhatsApp'a da getirmesine neden olmuştu. Ancak hikayeler özelliği WhatsApp'ta beklenen ilgiyi görmedi ve çok az kişi tarafından kullanıldı.

instagram

WHATSAPP'TA PAYLAŞILAN HİKAYE INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA DA GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

WhatsApp'ta paylaşılan hikayelerin daha çok kişiye ulaşması için bir dizi test yapan Facebook, kullanıcıların paylaştığı bu içeriklerin Facebook, Instagram ve Messenger'da da görüntülenmesini sağlamaya çalışıyor.

Geliştirme çalışması tamamlandığında ve bu özellik kullanıma açıldığında Instagram'da olduğu gibi hikaye paylaşırken çeşitli seçenekler çıkacak ve istenildiği taktirde içerik birden fazla platformda paylaşılabilecek.

whatsapp

WHATSAPP'A GELEN ÖZELLİKLERİ İLK SİZ DENEYİN

WhatsApp'ta gelecek olan özellikleri ilk önce siz denemek isterseniz öncelikle WhatsApp Beta programına katılmanız gerekiyor. WhatsApp Beta programına nasıl katılacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.

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