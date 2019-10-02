WhatsApp, kendi kendine silinen mesajları test ediyor

WhatsApp, gönderdiğiniz mesajların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. İlk olarak WhatsApp android uygulamasının 2.19.275 sürümünde ortaya çıkan kaybolan mesajlar özelliği, şu anda beta geliştirme aşamasında olduğundan herkes tarafından kullanılamıyor.

SÜRESİ DOLAN MESAJLAR SİLİNECEK

WhatsApp'ın kaybolan mesajlar özelliğini kullanabilmek için, sohbet veya grup ayarlarından, kaybolan mesajlar özelliğini açmanız ve mesajların yayınlanma süresini seçmeniz gerekecek. Yukarıdaki ekran görüntülerine baktığımızda, şu anda sadece 5 saniye ve 1 saat seçeneklerini görüyoruz.Yani işaretlenen sohbetteki veya gruptaki mesajlar, gönderildikten 5 saniye veya 1 saat sonra otomatik olarak silinmek üzere ayarlanabilecek.

Bu özellik şu anda geliştirme aşamasında olduğundan WhatsApp, büyük ihtimalle bu kaybolma sürelerine yeni seçenekler de ekleyecek.

WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği açık olduğunda, karşı tarafın okuyup okumadığına bakılmaksızın, mesajlar belirli bir süre sonra silinecek. Bu özellik, erişilmesini istemediğiniz hassas bilgi içeren mesajları daha güvenli hale getirebilir. Kaybolan mesajlar özelliğinin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

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