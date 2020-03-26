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WhatsApp, koronavirüs ile ilgili sohbet botu başlattı

WhatsApp'ın Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklaşa hazırladığı koronavirüs sohbet botu kullanıma sunuldu.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 14:03..
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WhatsApp, koronavirüs ile ilgili yalan haberlerin yayılmasının önüne geçebilmek için Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF gibi önde gelen kuruluşlarla birlikte koronavirüs bilgi merkezini hayata geçirmişti.

Facebook'a bağlı mesajlaşma platformu, şimdi de koronavirüs ile ilgili gelen sorulara güvenilir ağızdan yanıt verebilmek için yeni bir sohbet botu kullanıma sundu.

whatsapp

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ SORULARA YANIT VERİYOR

WhatsApp'ın yeni sohbet botu; mevcut enfeksiyon rakamlarını, kendinizi nasıl koruyacağınızı, koronavirüs hakkında ortaya çıkan yalan haberleri ve hastalık hakkında en son güncellemeleri kullanıcılarla paylaşıyor.

WHATSAPP SOHBET BOTUNU KULLANMA

WhatsApp sohbet botunu kullanabilmeniz için öncelikle +41 79 893 1892 olan Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık uyarı numarasını kişi listenize eklemeniz gerekiyor.

Ardından WhatsApp'a girerek, bu numaraya herhangi bir mesaj atmanız gerekiyor. Daha sonra bot, size otomatik mesajlar göndererek bilgi almak istediğiniz konuları sıralayacak.

Konuların başındaki numaraları kullanarak sohbet botuna cevap verebilirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji

WhatsApp, koronavirüs ile ilgili sohbet botu başlattı

WhatsApp, koronavirüs ile ilgili sohbet botu başlattı

WhatsApp, koronavirüs ile ilgili sohbet botu başlattı

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