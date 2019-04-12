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WhatsApp uygulaması iPad'lere geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok yakında iPad cihazlarında da kullanılabilecek.

DHA | 12.04.2019 - 09:48..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yıllar sonra iPad'lerde de kullanılabilecek. WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.

WhatsApp'ın iPad sürümüne baktığımızda daha çok WhatsApp Web benzeri bir arayüze sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Konuşma kayıtları iki sütun halinde ekrana gelirken, sol sütunda konuştuğunuz kişilerle olan sohbet kayıtları, sağda ise seçilen sohbetin içeriğini görebiliyorsunuz.

whatsapp web

Tıpkı iPhone'larda olduğu gibi, WhatsApp uygulaması iPad'ler için de resmi olarak indirmeye açılacak. Uygulama ile ses kaydı gönderilebilecek ve görüntülü arama yapılabilecek. Touch ID desteğine sahip olması beklenen WhatsApp uygulamasını iPad'lerde kullanabilmek için yine bir telefon numarası gerekecek.

WhatsApp'ın iPad için çalışmalara devam ettiği bilinse de kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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