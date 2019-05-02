WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu

Bugün saat 15:10 itibarıyla WhatsApp ve Instagram da yine erişim sorunu yaşandı. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderememe ve mesaj alamama sorunuyla karşılaştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da bundan kısmen etkilendiğini bildirdi.

Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin, "Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." açıklamasında bulundu.