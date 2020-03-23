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WhatsApp, yalan haberle mücadelede yeni bir özellik test ediyor

WhatsApp, kullanıcıların aldığı mesajları hızlı bir şekilde internette aramaları için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 17:28..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, 2 milyarı aşkın kullanıcı sayısı bulunuyor. Ancak bu durum, platformda birçok yalan haberin de yayılmasına neden oluyor.

Özellikle koronavirüs nedeniyle bu tip haberlerin bir hayli arttığı şu günlerde şirket, yalan haberlerle mücadele edebilmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

whatsapp

WEB'DE HIZLI ARAMA ÖZELLİĞİ

Android'in son beta sürümünde yayınlanan yeni hızlı arama özelliği; gelen mesajları, fotoğrafları ve videoları hızlı bir şekilde internette aratmanızı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, aldıkları mesajları tek tıkla internette aratarak doğru olup olmadıklarını anlayabilecekler.

Bir WhatsApp sözcüsü, hızlı arama özelliğini çok yakında bütün kullanıcılara sunacaklarını belirtirken, ''Kullanıcıların aldıkları mesjalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını istiyoruz ve bunun için yeni özellikler üzerinde çalışıyoruz. Hızlı arama özelliği şu an için test aşamasında, ancak yakın gelecekte bütün kullanıcılara sunulacak.'' ifadelerini kullandı.

whatsapp

Instagram: @eshteknoloji

WhatsApp, yalan haberle mücadelede yeni bir özellik test ediyor

WhatsApp, yalan haberle mücadelede yeni bir özellik test ediyor

WhatsApp, yalan haberle mücadelede yeni bir özellik test ediyor

WhatsApp, yalan haberle mücadelede yeni bir özellik test ediyor

WhatsApp, yalan haberle mücadelede yeni bir özellik test ediyor

WhatsApp, yalan haberle mücadelede yeni bir özellik test ediyor

WhatsApp, yalan haberle mücadelede yeni bir özellik test ediyor

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