WhatsApp, yeni yılla birlikte bazı telefonlara destek vermeyecek

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren milyonlarca telefona olan desteğini tamamen sonlandıracak.

Windows Mobile, Android ve iOS işletim sistemlerini kullanan birçok telefonda, yeni yılla birlikte WhatsApp uygulaması kullanılamaz hale gelecek.

BİRÇOK ANDROID, iOS VE WINDOWS TELEFONLARINDA ÇALIŞMAYACAK

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan WhatsApp, Windows Mobile işletim sistemine olan desteğini tamamen sonlandırdığını duyurmuştu. Yeni yılla birlikte hiçbir Windows Mobile telefonunda, WhatsApp uygulaması çalışmayacak.

Ayrıca 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren, iOS 7'den daha düşük sürüme sahip iPhone modelleri ve Android 2.3.7 sürümünün altındaki akıllı telefonlar da WhatsApp'tan destek alamayacak.





WhatsApp'ın bu telefonlardan desteğini çekmesi, uygulamayı tamamen kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Eğer WhatsApp uygulaması telefonunuza yüklüyse, uygulamayı kullanmaya devam edebileceksiniz. Ancak herhangi bir şekilde uygulamayı silerseniz veya oturumunuzu kapatırsanız, yeniden hesap açmanıza izin verilmeyecek.

WhatsApp'ın böyle bir karar almasının arkasındaki en büyük neden ise artık eski sistemlerin WhatsApp'ın yeni özellikleriyle uyumlu olmaması. Şirket, bu nedenle eski işletim sistemleriyle zaman kaybetmek yerine, güncel telefonları daha çok tercih ediyor.

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