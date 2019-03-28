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WhatsApp'a mesaj iletme sayısını gösteren bir özellik geliyor

WhatsApp, mesajınızın iletilme sayısını görebileceğiniz yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 11:07..
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WhatsApp, özellikle son günlerde sahte haberlerin önüne geçebilmek için birkaç güncelleme yayınladı. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın, mesaj iletme sınırı getirdiği haberini sizlerle paylaşmıştık. Şirket, şimdi de mesajınız başka kişilere iletildiğinde size iletme sayısını gösterecek.

Mesaj iletme konusu üzerinde çalışmalarına devam eden WhatsApp,  çok yakında Android kullanıcıları için WhatsApp Beta 2.19.80 sürümüyle, bir mesajın kaç kez diğer kullanıcılara iletildiğini kullanıcılara gösterecek.

whatsapp

MESAJ İLETİLME SAYISI GÖSTERİLECEK

Sadece gönderilen mesajlarda kullanılabilecek bu özellik sayesinde, gönderdiğiniz bir mesaja uzun dokunup bilgi ekranını açtığınızda açılan pencereden, mesajınızın kaç kez iletildiğini görebileceksiniz.

whatsapp

Ayrıca dört kereden fazla iletilen bir mesaj, 'sıkça iletilen mesaj' olarak işaretlenecek ve bunun bilgisi kullanıcılara sohbet ekranında verilecek. Bu özellik sayesinde, sahte haberleri birçok kişiye iletme yoluyla yayarak politika ihliali yapan kullanıcıların daha kolay izlenmesi sağlanacak.

Yönlendirme bilgisi ve sık yönlendirilen mesaj özellikleri, çok yakında WhatsApp'ın android uygulamasında yayınlanacak.

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