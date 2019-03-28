WhatsApp'a mesaj iletme sayısını gösteren bir özellik geliyor

WhatsApp, özellikle son günlerde sahte haberlerin önüne geçebilmek için birkaç güncelleme yayınladı. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın, mesaj iletme sınırı getirdiği haberini sizlerle paylaşmıştık. Şirket, şimdi de mesajınız başka kişilere iletildiğinde size iletme sayısını gösterecek.

Mesaj iletme konusu üzerinde çalışmalarına devam eden WhatsApp, çok yakında Android kullanıcıları için WhatsApp Beta 2.19.80 sürümüyle, bir mesajın kaç kez diğer kullanıcılara iletildiğini kullanıcılara gösterecek.

MESAJ İLETİLME SAYISI GÖSTERİLECEK

Sadece gönderilen mesajlarda kullanılabilecek bu özellik sayesinde, gönderdiğiniz bir mesaja uzun dokunup bilgi ekranını açtığınızda açılan pencereden, mesajınızın kaç kez iletildiğini görebileceksiniz.

Ayrıca dört kereden fazla iletilen bir mesaj, 'sıkça iletilen mesaj' olarak işaretlenecek ve bunun bilgisi kullanıcılara sohbet ekranında verilecek. Bu özellik sayesinde, sahte haberleri birçok kişiye iletme yoluyla yayarak politika ihliali yapan kullanıcıların daha kolay izlenmesi sağlanacak.

Yönlendirme bilgisi ve sık yönlendirilen mesaj özellikleri, çok yakında WhatsApp'ın android uygulamasında yayınlanacak.

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN SİZLER İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ TEKNOLOJİ VİDEOLARINI İZLEYEBİLİR VE YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLABİLİRSİNİZ.