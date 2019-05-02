taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9688
Euro
6.6973
Altın
1268.1
Borsa
94416.41
Gram Altın
243.446

WhatsApp'a yeni ürün kataloğu özelliği geliyor

WhatsApp, küçük işletmeleri hedef alan yeni ürün kataloğu özelliğini uygulamaya getiriyor.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 15:19..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dün yayınladığımız haberimizde Facebook'un tasarımının ve arayüzünün tamamen yenileneceğini sizlerle paylaşmıştık. Facebook'un düzenlediği F8 geliştirici konferasında konuşan WhatsApp yetkilileri, yeni gelecek olan ürün kataloğu özelliğini tanıttı.

Söz konusu özellik ile birlikte, küçük işletmeler herhangi bir internet sitesine veya mağazaya ihtiyaç duymadan, ürünlerini direkt olarak WhatsApp uygulaması üzerinden satabilecek.

whatsapp

WHATSAPP ÜZERİNDEN SATIŞ

Herhangi bir ürün satın almak isteyen müşteriler, işletmelerin WhatsApp sohbet penceresini açarak ürün kataloglarını inceleyebilecek ve istedikleri ürünü uygulama üzerinden satın alabilecekler.

Geçtiğimiz sene 3 milyon kullanıcıyla android işletim sisteminde test edilen yeni özellik, son zamanlarda WhatsApp iOS uygulamasında da denenmeye başladı. Üürn kataloğu özelliğinin resmi olarak ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

whatsapp

WHATSAPP'A GELEN YENİ ÖZELLİKLERİ İLK SİZ DENEYİN

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle basit, sade ve reklamsız tasarımıyla dikkat çekiyor. Sizin için hazırladığımız aşağıdaki videoda, WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirecek birkaç ipucundan ve yeni gelen güncellemeleri herkesten önce ilk sizin denemeniz için yapmanız gerekenlerden bahsettik. İyi seyirler.

WhatsApp’ı daha kullanışlı hale getirecek 3 yöntem YouTube'dan İZLE

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

461
Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

205
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

780
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

62
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

66
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

58
Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

307
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir