WhatsApp'a yeni ürün kataloğu özelliği geliyor

Dün yayınladığımız haberimizde Facebook'un tasarımının ve arayüzünün tamamen yenileneceğini sizlerle paylaşmıştık. Facebook'un düzenlediği F8 geliştirici konferasında konuşan WhatsApp yetkilileri, yeni gelecek olan ürün kataloğu özelliğini tanıttı.

Söz konusu özellik ile birlikte, küçük işletmeler herhangi bir internet sitesine veya mağazaya ihtiyaç duymadan, ürünlerini direkt olarak WhatsApp uygulaması üzerinden satabilecek.

WHATSAPP ÜZERİNDEN SATIŞ

Herhangi bir ürün satın almak isteyen müşteriler, işletmelerin WhatsApp sohbet penceresini açarak ürün kataloglarını inceleyebilecek ve istedikleri ürünü uygulama üzerinden satın alabilecekler.

Geçtiğimiz sene 3 milyon kullanıcıyla android işletim sisteminde test edilen yeni özellik, son zamanlarda WhatsApp iOS uygulamasında da denenmeye başladı. Üürn kataloğu özelliğinin resmi olarak ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

WHATSAPP'A GELEN YENİ ÖZELLİKLERİ İLK SİZ DENEYİN

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle basit, sade ve reklamsız tasarımıyla dikkat çekiyor. Sizin için hazırladığımız aşağıdaki videoda, WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirecek birkaç ipucundan ve yeni gelen güncellemeleri herkesten önce ilk sizin denemeniz için yapmanız gerekenlerden bahsettik. İyi seyirler.

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